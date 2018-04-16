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В НСО мужчина поехал рыбачить и утонул вместе с вездеходом
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В НСО мужчина поехал рыбачить и утонул вместе с вездеходом 

АиФ-Новосибирск 43 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Колыванском районе НСО местный житель погиб, провалившись на вездеходе под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Инцидент произошел вчера, 15 апреля.
Оказалось, что четверо мужчин поехали на рыбалку на гусеничном вездеходе. Они решили проверить улов на реке Шегарка, которая расположена в Колыванском районе Новосибирской области. В какой-то момент вездеход проломил лёд и частично ушёл под воду. Три человека спаслись, а один из рыбаков не успел вовремя сориентироваться, чтобы покинуть кабину и погиб.
Тело мужчины достали спасатели и передали полицейским. Сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия и уточняют все обстоятельства произошедшего. При этом, спасатели с приходом весны постоянно предупреждают жителей региона о том, что весенний лед опасен.
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