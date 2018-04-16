Дети из района Люблино побывали на экскурсии в пожарной части

Познавательную экскурсию по 64-й пожарно-спасательной части провели для школьников района Люблино.

Гостям рассказали о правилах пожарной безопасности и порядке действий в случае возникновения пожара, продемонстрировали пожарную технику, которая стоит на вооружении в пожарной части, и разрешили посидеть в пожарной машине. Также ребята смогли узнать о техническом оснащении пожарной машины и увидеть боевую одежду пожарного.

Детям понравилась экскурсия, они смогли задать интересующие их вопросы сотрудникам пожарной части и сфотографироваться на память в кабине спецмашины.