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В Обручевском районе приведут подъезды в порядок
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В Обручевском районе приведут подъезды в порядок 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Жители 99 подъездов многоквартирных домов района в этом году смогут оценить работы по благоустройству.
В 2017 году были выполнены работы по приведению подъездов в порядок в 28 жилых многоквартирных домах, всего обновлено 99 подъездов. Мероприятия по ремонту проходили в соответствии с утвержденным в Жилищной инспекции города Москвы, в установленном порядке, адресным перечнем, расположенных на территории Обручевского района подъездов многоквартирных домов. В 2018 году данная работа продолжается, ведутся работы по приведению подъездов в порядок в 38 жилых многоквартирных домах, в перечень включены также 99 подъездов.
Обручевский меридиан: последние новости
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