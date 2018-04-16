В Обручевском районе приведут подъезды в порядок 

Жители 99 подъездов многоквартирных домов района в этом году смогут оценить работы по благоустройству.
В 2017 году были выполнены работы по приведению подъездов в порядок в 28 жилых многоквартирных домах, всего обновлено 99 подъездов. Мероприятия по ремонту проходили в соответствии с утвержденным в Жилищной инспекции города Москвы, в установленном порядке, адресным перечнем, расположенных на территории Обручевского района подъездов многоквартирных домов. В 2018 году данная работа продолжается, ведутся работы по приведению подъездов в порядок в 38 жилых многоквартирных домах, в перечень включены также 99 подъездов.