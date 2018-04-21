Мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» проводят в Подмосковье

Активисты Общероссийского народного фронта начали проводить мониторинг состояния Вечных огней в Подмосковье , по факту проверки проводится фото— и видеофиксация, говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома ОНФ в Московской области.

«Активисты Общероссийского народного фронта в Московской области дали старт мониторингу состояния Вечных огней на территории региона. Ежегодно в преддверии Дня Победы активисты ОНФ проверяют состояние памятников и обелисков, а также Вечных огней и Огней памяти, расположенных в Подмосковье», — говорится в сообщении.

На территории Подмосковья расположены 89 Вечных огней и Огней памяти в 53 муниципальных образованиях. В этом году также будет проведена проверка всех мемориалов с фото— и видеофиксацией.

Люберцах, «Мониторинг уже проведен в Дзержинском , Домодедове, Кашире Раменском и Сергиево-Посадском районах. Все проверенные Вечные огни горят, территории памятников убраны», — уточняется в материале.

В Кашире активисты ОНФ отметили неудовлетворительное состояние Вечного огня в микрорайоне Ожерелье : у мемориала отбита облицовочная плитка, возле сломана скамейка. Нуждается в ремонте асфальтовое покрытие аллеи у Вечного огня на Советском проспекте. Вечный огонь в поселке Зендиково пока не горит, его зажигают только по праздникам. Памятник ухожен, отремонтирован, но его вид портят неубранные засохшие цветы.

Вечный огонь в Дзержинском ухожен, но появились сколы на гранитном покрытии. В Жуковском облицовочная плитка у Вечного огня отвалилась в нескольких местах, выщерблена тротуарная плитка, памятник покрыт пылью, облезла краска на «георгиевской ленточке» между мемориалом и входом в городской парк.

Еще в более плохом состоянии находится Вечный огонь в Сергиевом Посаде, но на памятнике начаты ремонтные работы.