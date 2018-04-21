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Мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» проводят в Подмосковье
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Мониторинг состояния мемориалов «Вечный огонь» проводят в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Активисты Общероссийского народного фронта начали проводить мониторинг состояния Вечных огней в Подмосковье, по факту проверки проводится фото— и видеофиксация, говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома ОНФ в Московской области.
«Активисты Общероссийского народного фронта в Московской области дали старт мониторингу состояния Вечных огней на территории региона. Ежегодно в преддверии Дня Победы активисты ОНФ проверяют состояние памятников и обелисков, а также Вечных огней и Огней памяти, расположенных в Подмосковье», — говорится в сообщении.
На территории Подмосковья расположены 89 Вечных огней и Огней памяти в 53 муниципальных образованиях. В этом году также будет проведена проверка всех мемориалов с фото— и видеофиксацией.
«Мониторинг уже проведен в Дзержинском, Домодедове, Кашире, Люберцах, Раменском и Сергиево-Посадском районах. Все проверенные Вечные огни горят, территории памятников убраны», — уточняется в материале.
В Кашире активисты ОНФ отметили неудовлетворительное состояние Вечного огня в микрорайоне Ожерелье: у мемориала отбита облицовочная плитка, возле сломана скамейка. Нуждается в ремонте асфальтовое покрытие аллеи у Вечного огня на Советском проспекте. Вечный огонь в поселке Зендиково пока не горит, его зажигают только по праздникам. Памятник ухожен, отремонтирован, но его вид портят неубранные засохшие цветы.
Вечный огонь в Дзержинском ухожен, но появились сколы на гранитном покрытии. В Жуковском облицовочная плитка у Вечного огня отвалилась в нескольких местах, выщерблена тротуарная плитка, памятник покрыт пылью, облезла краска на «георгиевской ленточке» между мемориалом и входом в городской парк.
Еще в более плохом состоянии находится Вечный огонь в Сергиевом Посаде, но на памятнике начаты ремонтные работы.
«Там, где выявлены недостатки, мы предлагаем местным администрациям организовать реставрационные работы и привести мемориальные комплексы в надлежащее состояние. Особое внимание мы обращаем на памятники, по которым возникают повторные нарекания», — отметил член регионального штаба ОНФ Вячеслав Кузнецов.
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