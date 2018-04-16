Ещё
Нарушения пожарной безопасности выявили в 45 населённых пунктах Приморского края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Согласована единая позиция по Сирии

Нарушения пожарной безопасности выявили в 45 населённых пунктах Приморского края 

Prim.News 29 минут назад
При этом под угрозой лесных пожаров находятся 111 поселений.
В 45 населенных пунктах Приморского края из 111, которые находятся под угрозой лесных пожаров, были выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали представители главного управления МЧС по Приморскому краю на заседании Совета глав муниципальных образований края.
«Таких населенных пунктов у нас 111, в 45 из них выявлены нарушения пожарной безопасности. Главам рекомендовано максимально серьезно подойти к этому вопросу и исправить все замечания», — передает слова сотрудников МЧС пресс-служба администрации Приморского края.
Между тем, 11 апреля заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана рассказал, что на территории Приморского края установился первый класс пожарной опасности в лесах. Все лесные пожары ликвидированы. «Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает гражданам о запрете выжигания сухой растительности, применения открытого огня при уборке территории, наведении порядка на дачных участках, использования мангалов. Также действует режим ограничения пребывания людей в лесу. Нарушителям противопожарного законодательства грозят крупные штрафы. Центром управления в кризисных ситуациях круглосуточно ведётся мониторинг складывающейся обстановки. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб», — сказал он.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке осудят женщину за махинации с пятитысячной купюрой Серьёзный пожар в Приморье: на судоремонтном заводе горел буксир За сутки в Приморье потушили семь лесных пожаров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии326
Федеральный канал опозорился с Сирией109
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз128
Россиянин уехал на дачу и пожалел5
На Россию надвигаются опасные заморозки25
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение