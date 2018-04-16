Нарушения пожарной безопасности выявили в 45 населённых пунктах Приморского края

При этом под угрозой лесных пожаров находятся 111 поселений.

В 45 населенных пунктах Приморского края из 111, которые находятся под угрозой лесных пожаров, были выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом рассказали представители главного управления МЧС по Приморскому краю на заседании Совета глав муниципальных образований края.

«Таких населенных пунктов у нас 111, в 45 из них выявлены нарушения пожарной безопасности. Главам рекомендовано максимально серьезно подойти к этому вопросу и исправить все замечания», — передает слова сотрудников МЧС пресс-служба администрации Приморского края.

Между тем, 11 апреля заместитель начальника главного управления МЧС России по Приморскому краю Игорь Сарана рассказал, что на территории Приморского края установился первый класс пожарной опасности в лесах. Все лесные пожары ликвидированы. «Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает гражданам о запрете выжигания сухой растительности, применения открытого огня при уборке территории, наведении порядка на дачных участках, использования мангалов. Также действует режим ограничения пребывания людей в лесу. Нарушителям противопожарного законодательства грозят крупные штрафы. Центром управления в кризисных ситуациях круглосуточно ведётся мониторинг складывающейся обстановки. Продолжает работу межведомственный оперативный штаб», — сказал он.