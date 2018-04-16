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Пожароопасный сезон начался в Оренбуржье
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Пожароопасный сезон начался в Оренбуржье 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Оренбурге в связи с началом пожароопасного сезона на базе регионального МЧС под председательством вице-губернатора Дмитрия Кулагина состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба правительства региона. Кулагин подчеркнул, что лесные пожары могут стань настоящим стихийным бедствием. Среди причин он назвал пал сухой травы и бурьяна, умышленные поджоги, неосторожное обращение с огнем, разведение костров на природе.
Все это связано с несоблюдением людьми правил пожарной безопасности. Отметим, что Наибольшее количество степных пожаров в 2017 году зарегистрировано на территории Домбаровского района, Ясненского, Сорочинского городских округов и Оренбургского района.
Постановлением правительства региона с 16 апреля на территории Оренбургской области устанавливается пожароопасный сезон в весенне-летний период
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