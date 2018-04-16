Пучков: Все объекты с массовым пребыванием людей должны быть застрахованными

Как пишет ТАСС , кроме того, он призвал владельцев таких объектов провести все необходимые мероприятия, которые позволят снизить риски.

Также Владимир Пучков добавил, что в течение недели на всех таких объектах должны пройти занятия, на которых будут продемонстрированы правила пользования огнетушителями, а также всеми системами пожарной безопасности, отмечает argumenti.ru

Напомним, в конце марта во всех российских регионах начались проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах. Это решение было принято после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где во время пожара погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок.