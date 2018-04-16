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Двоих мужчин увезли на скорой после избиения в ТЦ в Петрозаводске
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Двоих мужчин увезли на скорой после избиения в ТЦ в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
На молодых людей напали неизвестные в торговом центре на Октябрьском проспекте.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ТЦ на Октябрьском проспекте с Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Около половины первого ночи в здании сработала тревожная сигнализация. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями. Обоим пострадавшим около 30 лет. Их увезла скорая помощь.
По словам пострадавших, они не знакомы с людьми, которые их избили. Информация о ЧП была передана в полицию, где уже занимаются установлением обстоятельств происшествия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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