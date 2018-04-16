Двоих мужчин увезли на скорой после избиения в ТЦ в Петрозаводске

На молодых людей напали неизвестные в торговом центре на Октябрьском проспекте.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в ТЦ на Октябрьском проспекте с Петрозаводске . Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Около половины первого ночи в здании сработала тревожная сигнализация. На месте сотрудники Росгвардии обнаружили двух молодых людей с телесными повреждениями. Обоим пострадавшим около 30 лет. Их увезла скорая помощь.

По словам пострадавших, они не знакомы с людьми, которые их избили. Информация о ЧП была передана в полицию, где уже занимаются установлением обстоятельств происшествия.