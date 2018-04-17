Красноярский край оказался в «лидерах» по числу незаконно работающих торговых центров 

После трагедии в кемеровсом ТРЦ «Зимняя вишня» проверки торгово-развлекательных комплексов прошли по всей стране. Они показали, что более 460 российских торговых центров (как и кемеровский) были переоборудованы из складов и производственных зданий, не имеют разрешения на ввод и эксплуатацию, пишут РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России. Отмечается, что строительство и реконструкция 152 объектов велись без соблюдения разработанных и согласованных с МЧС специальных технических условий.
Были названы и регионы, в которых нарушений больше всего. В их число вошел и Красноярский край, а кроме него Башкирия, Самарская, Оренбургская, Магаданская, Свердловская областях.
Отметим, что в апреле этого года в Красноярске был опечатан пожароопасный торговый центр «Вавилон» нарушения в нем были выявлены давно, но он продолжал работать вплоть до нынешней весны. Чуть позже пожароопасным был назван торговый комплекс «Комсомольский».