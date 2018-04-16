Во дворах улицы Ткацкая и проспекта Будённого уложат около 400 кв.м полиуретанового покрытия

Локальные работы по благоустройству дворов пройдут в Соколиной горе в течение весенне-летнего периода за счет средств от платных парковок. Локальное благоустройство затронет территории на Окружном проезде, проспекте Будённого и Ткацкой улице.

Около дома 1/1 на проспекте Будённого планируют обустроить 290 квадратных метров полиуретанового покрытия, заменить более десяти малых архитектурных форм и игрового оборудования. Возле дома 28/14 на улице Ткацкая проведут работы по укладке более 100 квадратных метров полиуретанового покрытия, а также реконструируют контейнерную площадку.

В общей сложности локальные работы за счет средств от платных парковок запланировано провести по 11 адресам в районе.