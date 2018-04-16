Сергей Шереметьев стал начальником управления пожарной безопасности АЦБК

Сергей Николаевич Шереметьев родился в 1972 г. в г. Архангельске

В 1992 г. окончил Архангельское мореходное училище им. капитана Воронина по специальности «техник-механик судоремонтник» в воинском звании младший лейтенант.

С 1993 по 1996 гг. обучался в Ивановском пожарно-техническом училище. Получил средне-специальное образование по профессии «техник пожарной безопасности».

В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России по специальности «инженер по пожарной безопасности».

С 2010 по 2013 гг. обучался в Академии государственной противопожарной службы на факультете руководящих кадров, получив диплом по специальности «Государственное муниципальное управление».

Свою карьеру начал с прохождения службы в пожарной охране (1992 — 2012 гг.). За этот период прошел путь от пожарного ПЧ №1 до заместителя начальника службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (СПТ и ПАСР).

В 2012 г. уволился по выслуге лет в звании подполковник внутренней службы.

С 2013 по 2014 гг. работал в Государственном казенном учреждении Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы №20» в должности ведущий инженер, одновременно по совместительству — в Архангельской добровольной пожарной команде «Россоюзспас» на позиции директора.

В 2014 г. поступил на работу в АО «Архангельский ЦБК» на должность начальника ПГСС.

Имеет уникальный опыт по тушению крупных пожаров на потенциально опасных объектах (лесопильное производство, лесохимический цех, площадки хранения портовых грузов, нефтяные резервуары и т.д.) и созданию в четырех поселениях Приморского района региона добровольных пожарных постов, дружин.

Сергей Шереметьев награжден двумя медалями «За отвагу на пожаре», медалью «За участие в спасательных операциях», тремя медалями «За отличие в службе I, II, III степени», а также Почетной грамотой Администрации Архангельской области «За большой личный вклад в дело защиты населения».

Женат. Имеет дочь и внука.

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.