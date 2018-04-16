Итоги противопожарных рейдов: Башкирия бьет рекорды по опасным торговым центрам

Спасатели проверили торговые комплексы страны. По результатам проверок 460 центров были переоборудованы в ТЦ из складов и производственных зданий. У их владельцев нет разрешений на эксплуатацию.

По словам спасателей, такие здания технически не оборудованы, противопожарная безопасность нарушена.