Итоги противопожарных рейдов: Башкирия бьет рекорды по опасным торговым центрам 

Спасатели проверили торговые комплексы страны. По результатам проверок 460 центров были переоборудованы в ТЦ из складов и производственных зданий. У их владельцев нет разрешений на эксплуатацию.
— Больше всего таких опасных объектов в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Магаданской, Свердловской областях, — рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.
По словам спасателей, такие здания технически не оборудованы, противопожарная безопасность нарушена.