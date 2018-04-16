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Итоги противопожарных рейдов: Башкирия бьет рекорды по опасным торговым центрам
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Итоги противопожарных рейдов: Башкирия бьет рекорды по опасным торговым центрам 

ufa1.ru 34 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Спасатели проверили торговые комплексы страны. По результатам проверок 460 центров были переоборудованы в ТЦ из складов и производственных зданий. У их владельцев нет разрешений на эксплуатацию.
— Больше всего таких опасных объектов в Башкирии, Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Магаданской, Свердловской областях, — рассказал директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев.
По словам спасателей, такие здания технически не оборудованы, противопожарная безопасность нарушена.
Массовые рейды в стране начались после трагедии в Кемерово. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По числу жертв этот пожар один из крупнейших в России за последние 100 лет.
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