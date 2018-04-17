8220 нарушений: в Башкирии рассказали о предварительных итогах проверок в торговых центрах

Сегодня в доме правительства подводили итоги массовых проверок республиканских ТРЦ. После трагедии в Кемерово, где в развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в огне погибли 64 человека, торговые центры проверяли на соответствие нормам пожарной безопасности.

Всего в республике действуют почти 26 тысяч торговых объектов. Из них 705 — большие торговые комплексы, 453 расположены в муниципальных районах, 252 — в городских округах, в том числе половина — в Уфе.

Две недели сотрудники республиканской прокуратуры и МЧС прочесывали частым гребнем торговые и увеселительные центры. За это время успели проверить 355, то есть почти половину больших комплексов. Итоги проверок оказались неутешительными: уже выявлено 8220 нарушений требований пожарной безопасности.

Работают без документов

Как рассказал прокурор Башкирии Андрей Назаров, требования пожарной безопасности в торговых центрах игнорируются практически повсеместно, а надзорные ведомства не имеют возможности их выявлять и пресекать. Одной из основных проблем, которая многократно увеличивает риски возникновения пожаров, является отсутствие у собственников разрешительной документации на ввод зданий в эксплуатацию.

— Мы выявили факты, когда без всякого разрешения на реконструкцию полностью изменяется первоначальное функциональное назначение здания. Примером может служить торговый комплекс «Иремель» в Туймазах: пятиэтажное здание бывшей швейной фабрики площадью более 10 тысяч квадратных метров наполняемостью около 1000 человек — полное сходство с «Зимней вишней». Здание несколько лет работает без разрешения на ввод в эксплуатацию, системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения в нем просто не работают, система дымозащиты отсутствует, эвакуационные выходы закрыты на ключ, а персонал не обучен элементарным действиям при пожаре, — перечислил огрехи туймазинского торгового центра Андрей Назаров. — На четвертом этаже здания расположены детская игровая площадка и боулинг, но положенного второго эвакуационного выхода нет, а пожарный извещатель закрыт игровым автоматом.

Не во всех центрах республики оборудованы пожарные выходы

Аналогичная ситуация со зданием универсама на Садовом кольце в Октябрьском: четырехэтажное здание с цокольным этажом площадью 6 тысяч квадратных метров не имеет пожарной сигнализации и системы оповещения людей, а эвакуационные выходы не выходят наружу.

Без ввода в эксплуатацию работают ТК «Урал» в Архангельском районе и бытовой центр «Комфорт» в Федоровском — он переделан из здания бывшего консервного цеха. Построенные без разрешения объекты выявлены в Ишимбае и Уфимском районах.

На сегодняшний день прокуратура обратилась в суд и потребовала приостановить действие этих комплексов до полного устранения нарушений.

Нет извещателей и пожарных выходов

Следующая проблема — состояние пожарной безопасности в зданиях, которые при строительстве пожарный надзор не проверяет законодательно. Речь идет об отдельно стоящих двухэтажных зданиях, чья площадь менее 1,5 тысячи квадратных метров: зачастую их строят без документов, а потом узаконивают через суд.

— На следующий день после трагедии в Кемерово в селе Павловка Нуримановского района сгорели торговые ряды, — напомнил главный прокурор Башкирии. — Проверка выявила, что его построили с превышением допустимой площади. У здания более 25 собственников, возводилось оно поэтапно — боксы пристраивались друг к другу. В эксплуатацию в законодательном порядке введены 16 из 25 точек. Ущерб от пожара составил более 30 миллионов рублей, возбуждено и расследуется уголовное дело.

На следующий день после трагедии в Кемерово в селе Павловка горели торговые ряды

Расположенное в Уфимском районе кафе «Отдых» с рестораном и гостиницей тоже попало на карандаш прокурорам. К слову, государственный строительный надзор на объекте не осуществлялся, а разрешение на ввод в эксплуатацию есть только у кафе. Так вот, в комплексе прокуроры обнаружили целый букет грубейших нарушений пожарной безопасности: в трехэтажном здании гостиницы — деревянные перекрытия, помещение гостиницы не отделено от ресторана противопожарными преградами, со второго и третьего этажей нет вторых эвакуационных выходов, в банкетном зале, расположенном в подвале, их вовсе нет, как и систем противодымной вентиляции.

— Всего в этом комплексе выявлено 140 нарушений требований пожарной безопасности, — рассказал Андрей Назаров.

По итогам проверок в суд направили 18 исковых заявлений, в отношении виновных лиц возбудили 193 дела об административном правонарушении, через суд потребовали прекратить деятельность 8 объектов.

«Не умеют правильно действовать при пожаре»

Как показали проверки, собственники зданий не сильно обеспокоены состоянием пожарной безопасности на своих объектах.

— Буквально неделю назад во время проверки эвакуационные выходы в торговом центре «Мир» были открыты. А когда в выходной сотрудники управления побывали там в качестве посетителей, выходы оказались закрыты на ключ, и охранник не смог их открыть, — рассказал начальник главного Управления МЧС по РБ Марат Латыпов. — Складывается впечатление, что объекты приводят в надлежащее состояние только ради надзорных органов, чтобы пройти проверку без замечаний и избежать штрафов, хотя на деле меры должны обеспечить безопасность посетителей.

Не все сотрудники ТЦ знают, что делать в момент эвакуации

В доказательство своей догадки Латыпов привел еще один пример: в магазине «РБТ» в Белорецке эвакуационный выход был закрыт ролл-ставнями, решеткой и дверью с навесным замком. Пока бегали и искали ключ и откручивали петли замка отверткой, прошло 12 минут. Не трудно догадаться, что происходи это всё во время пожара, у людей просто не осталось бы ни единого шанса на спасение.

Сотрудники МЧС провели на объектах 209 тактических учений и отрабатывали вместе с персоналом методы вывода людей из зоны пожара. Эксперты ужаснулись: персонал не может правильно осуществить эвакуацию, не умеет пользоваться огнетушителями и не знает, как действовать при пожаре.

— Не сообщают в пожарную охрану, не используют средства защиты органов дыхания, — перечислил тактические ошибки Латыпов. — Точно такая же картина выявлена на 117 объектах.

Марат Латыпов перечислил торговые центры, где пожарная безопасность внушает серьезные опасения:

— ТЦ «Нарышево», Октябрьский: площадь здания 16 тысяч квадратных метров, а перекрытия выполнены из дерева и металла, который при пожаре ведет себя еще хуже, чем дерево — прогибается и заваливает всё, что под ним; нет системы пожаротушения и вторых эвакуационных выходов. «Планета обуви», Белорецк: сигнализация не работает, на эвакуационных путях хлам. Детский игровой центр «Мадагаскар», Ишимбай: нет сигнализации, горючая отделка, нет плана эвакуации и огнетушителей, персонал не обучен действиям при пожаре. ТРЦ «Семья», Уфа: автоматическая система противопожарной защиты находится в нерабочем состоянии, при проверке не сработала магнитная разблокировка дверей — первый человек вышел, остальные не смогли. Эвакуационные выходы из детской игровой зоны закрыты на ключ, а эвакуационный выход шириной всего полметра.

Подобная ситуация в уфимских ТЦ «Звездный», «Октябрьский» и «Простор», ТЦ «Гостиный двор» в Салавате, ТЦ «Индиго» в Нефтекамске, ТЦ «Юго-Западный» в Стерлитамаке.