В Самаре из торгового центра «Амбар» экстренно эвакуировали посетителей

В понедельник, 16 апреля, произошел инцидент. В торговом центре «Амбар» экстренно эвакуировали всех посетителей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— В ТЦ работают пожарные, — рассказал местный житель.

Подробности происшествия уточняются.