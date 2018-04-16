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В Самаре из торгового центра «Амбар» экстренно эвакуировали посетителей
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В Самаре из торгового центра «Амбар» экстренно эвакуировали посетителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 16 апреля, произошел инцидент. В торговом центре «Амбар» экстренно эвакуировали всех посетителей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— В ТЦ работают пожарные, — рассказал местный житель.
Подробности происшествия уточняются.
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