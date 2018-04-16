Ещё
В Самаре из торгового центра «Амбар» экстренно эвакуировали посетителей
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Согласована единая позиция по Сирии
Срочная новость
Согласована единая позиция по Сирии
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Самаре из торгового центра «Амбар» экстренно эвакуировали посетителей
63.ru
1 час назад
Комментарии
Фото:
63.ru
В понедельник, 16 апреля, произошел инцидент. В торговом центре «Амбар» экстренно эвакуировали всех посетителей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.
— В ТЦ работают пожарные, — рассказал местный житель.
Подробности происшествия уточняются.
63.ru: последние новости
«Вода поднялась буквально за час»: в Самарской области подтопило село Нижнее Санчелеево
Из-за угрозы взрыва пассажиров поезда Нижневартовск – Самара эвакуировали в Челябинске
В Самаре временно закрыли торговый центр «Рента»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
328
Федеральный канал опозорился с Сирией
118
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
131
На Россию надвигаются опасные заморозки
25
Согласована единая позиция по Сирии
51
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток
В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика
Личный счет
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет
Наука и техника
03:58
Россию назвали «сложным партнером»
В мире
Политика
В Совфеде призвали США «включить голову»
Политика
00:44
Ярославский депутат растоптал свой iPad
Политика
00:48
Врио главы Кузбасса уволил четырех замов губернатора
Политика
00:26
Названа причина запаха гари в Москве
Происшествия
Новости Москвы
02:43
Глава Севастополя назначил двоих замов губернатора
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение