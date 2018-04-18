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Вместо трех пунктов КВЦ в Рязани открыли один новый
АиФ Рязань
38 минут назад
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Фото:
АиФ Рязань
Для улучшения качества обслуживания граждан 18 апреля в Октябрьском районе
Рязани
открыт центр по приему платежей на четыре рабочих места. Располагается пункт по адресу: ул. Новоселов, 50 к.3 (
магазин «Дикси»
).
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