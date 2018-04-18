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Вместо трех пунктов КВЦ в Рязани открыли один новый
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Вместо трех пунктов КВЦ в Рязани открыли один новый 

АиФ Рязань 38 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Для улучшения качества обслуживания граждан 18 апреля в Октябрьском районе Рязани открыт центр по приему платежей на четыре рабочих места. Располагается пункт по адресу: ул. Новоселов, 50 к.3 (магазин «Дикси»).
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