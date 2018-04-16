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В Мирном огонь спалил дом на две семьи в 250 квадратов
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В Мирном огонь спалил дом на две семьи в 250 квадратов 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожар на Садовой уничтожил большой дом, где жили две семьи. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном ГУ МЧС, ЧП случилось в поселке Мирном Дергачевского района глубокой ночью 15 апреля.
Соседей переполошил черный дым, который валил из двухквартирного дома на улице Садовой. Тревожный звонок пришел в 03:47.
Люди не пострадали, но дом выгорел до тла. Площадь, уничтоженная пламенем, растянулась на 250 квадратных метров. Силами шести огнеборцев удалось локализовать огонь. Но без крова остались две семьи. Причина ЧП сейчас устанавливается.
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