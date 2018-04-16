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В Омске после попытки поджечь строительный карбид госпитализированы трое подростков
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В Омске после попытки поджечь строительный карбид госпитализированы трое подростков 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
ОМСК, 16 апреля. /ТАСС/. Трое подростков в Омске получили ожоги и были госпитализированы после попытки поджечь карбид (вещество, используемое при газовой сварке, — прим. ТАСС), сообщили ТАСС в управлении МВД по Омской области.
"Вчера в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации подростков 13, 16 и 17 лет с термическими ожогами разной степени тяжести. По предварительным данным, дети пострадали при попытке поджечь карбид. Проводится проверка, в ходе нее будут установлены все обстоятельства происшествия", — уточнили в ведомстве.
В региональном Минздраве ТАСС уточнили, что подростки находятся в ожоговом центре Больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска. «Двое в реанимации в тяжелом состоянии, один из них на аппарате искусственной вентиляции легких. Один пострадавший находится в общей палате в состоянии средней степени тяжести», — уточнил собеседник агентства.
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