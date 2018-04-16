В Омске после попытки поджечь строительный карбид госпитализированы трое подростков

ОМСК , 16 апреля. / ТАСС /. Трое подростков в Омске получили ожоги и были госпитализированы после попытки поджечь карбид (вещество, используемое при газовой сварке, — прим. ТАСС), сообщили ТАСС в управлении МВД по Омской области

"Вчера в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации подростков 13, 16 и 17 лет с термическими ожогами разной степени тяжести. По предварительным данным, дети пострадали при попытке поджечь карбид. Проводится проверка, в ходе нее будут установлены все обстоятельства происшествия", — уточнили в ведомстве.