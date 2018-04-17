Обработка новых очагов зараженной шелкопрядом тайги в Красноярском крае начнется в мае

КРАСНОЯРСК , 17 апреля. / ТАСС /. Обработка вновь выявленных очагов зараженной сибирским шелкопрядом тайги начнется в мае в Красноярском крае . Финансирование выделено на обработку 192 тыс. га, сообщили во вторник ТАСС в министерстве лесного хозяйства региона.

Основной очаг распространения шелкопряда в крае, почти 888 тыс. га, был обработан в 2017 году, всего в Сибири площадь борьбы с вредителями составила 1,4 млн га. Как сообщил ранее вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин , предотвращенный ущерб от пандемии шелкопряда в Красноярском крае, Томской, Иркутской, Кемеровской областях составил 105 млрд рублей.

"Обработка, ориентировочно, пройдет в мае — июне, точные сроки зависят от погоды (отсутствия дождей — прим. ТАСС). На ликвидацию массовой вспышки сибирского шелкопряда край получит из нераспределенного фонда Рослесхоза 102 млн рублей. Еще 95 млн рублей выделило правительство Красноярского края. Обработано будет 192 тыс. га вновь выявленных осенью и весной очагов. Это не те площади, что были обезврежены в прошлом году", — сообщили в Минлесхозе.

В Енисейском и Северо-Енисейском районах края введены режимы ЧС в связи со сложной обстановкой, связанной с распространением сибирского шелкопряда.

"Кампания по борьбе с сибирским шелкопрядом в Енисейском и Северо-Енисейском районах — один из приоритетов работы министерства лесного хозяйства края на 2018 год. В мероприятиях будут задействованы более 10 самолетов Ан-2, около 100 специалистов", — сказал и. о. министра лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов.

Очаг распространения шелкопряда на севере края был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла всего несколько десятков тысяч гектаров. Ранее массовое размножение сибирского шелкопряда происходило в крае в 1950-х, 1970-х, 1994-96 годах, что приводило к полной гибели хвойных деревьев на месте вспышки. Сейчас общая площадь лесного фонда края превышает 160 млн гектаров.