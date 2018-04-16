Спасатели добрались до затопленной деревни в Татарстане только на болотоходе 

В результате подъема уровня поды в реке Була в Апастовском районе Татарстана 14 апреля деревня Чиреево оказалась блокирована. Подъездные пути затопило, спасатели ГУ МЧС по РТ смогли добраться до точки только на болотоходе. В деревне 21 жилой дом, где живут 51 человек. Детей нет, уточняют в пресс-службе управления. «Для медосмотра жителей деревнибыл привезен и медработник Деушевского фельдшерского пункта, — поясняют в ГУ МЧС по РТ. — Также на болотоходе в деревню были завезены продукты питания для населения Чиреево». К этому часу река уже вошла в русло. Грунтовая дорога открыта, однако проехать по ней все еще сложно. Уровень воды составляет 380 сантиметров при критической отметке 670 сантиметров. Падение составило 20 сантиметров в последние часы.