Хлебозавод горел в Нижегородской области 

фото 52.mchs.gov.ruХлебозавод горел в Нижегородской областиЗдание хлебозавода в селе Починки загорелось рано утром 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как отметили в МЧС, пожар был поздно обнаружен. К моменту прибытия спасателей, площадь возгорания составила 1 440 кв.м. из здания были эвакуированы 15 человек. В пожаре никто не пострадал.
К половине седьмого утра пожар был потушен. Полностью выгорела крыша завода.
Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.