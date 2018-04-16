На пожаре в жилом доме под Орлом погиб 71-летний пенсионер

15 апреля в 1.18 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Новотроицком Кромского района.

На момент прибытия пожарных и спасателей дом горел открытым пламенем, и была опасность распространения огня на соседние здания.

В 7.23 было спасатели нашли на пепелище тело 71-летнего мужчины. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, а также полностью обрушился потолок.