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На пожаре в жилом доме под Орлом погиб 71-летний пенсионер
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На пожаре в жилом доме под Орлом погиб 71-летний пенсионер 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
15 апреля в 1.18 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Новотроицком Кромского района.
На момент прибытия пожарных и спасателей дом горел открытым пламенем, и была опасность распространения огня на соседние здания.
В 7.23 было спасатели нашли на пепелище тело 71-летнего мужчины. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, а также полностью обрушился потолок.
Специалистам предстоит установить причину пожара и размер ущерба. Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области 262 раз выезжали на ликвидацию пожаров, большая часть которых случилась из-за возгорания сухой травы и мусора.
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