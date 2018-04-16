Кто мусорные контейнеры сжигает?

Фото с ресурса 7dniv.info

В регионе продолжают гореть мусорные баки. Напомним, что за полтора месяца это далеко не первый случай. В марте во Владимире бомжи сожгли сразу несколько мусорных контейнеров. Ещё один случай произошёл на Пасху в Гусь-Хрустальном.

Очередной мусорный бак сгорел сегодня утром в Коврове на улице Пугачёва. О пожаре сообщили местные жители, которые вынуждены были дышать дымом, который повеял от контейнера в окна квартир ближайшего дома.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

Несколько минут потребовалось пожарным на ликвидацию пожара. Мусорный контейнер сгорел полностью. Пострадавших в этом пожаре нет. Скорее всего, говорят очевидцы происшествия, контейнер пострадал от бомжей или ночных хулиганов.

К слову, среднерыночная стоимость одного такого контейнера установлена в районе 15 тысяч рублей. Получается, что одним своим действием хулиганы наносят ощутимый материальный ущерб конторе, на балансе которой находится мусорный бак.