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Кто мусорные контейнеры сжигает?
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Кто мусорные контейнеры сжигает? 

ТВ-МИГ 34 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 7dniv.info
В регионе продолжают гореть мусорные баки. Напомним, что за полтора месяца это далеко не первый случай. В марте во Владимире бомжи сожгли сразу несколько мусорных контейнеров. Ещё один случай произошёл на Пасху в Гусь-Хрустальном.
Очередной мусорный бак сгорел сегодня утром в Коврове на улице Пугачёва. О пожаре сообщили местные жители, которые вынуждены были дышать дымом, который повеял от контейнера в окна квартир ближайшего дома.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Несколько минут потребовалось пожарным на ликвидацию пожара. Мусорный контейнер сгорел полностью. Пострадавших в этом пожаре нет. Скорее всего, говорят очевидцы происшествия, контейнер пострадал от бомжей или ночных хулиганов.
К слову, среднерыночная стоимость одного такого контейнера установлена в районе 15 тысяч рублей. Получается, что одним своим действием хулиганы наносят ощутимый материальный ущерб конторе, на балансе которой находится мусорный бак.
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