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Почти 2000 чиновников привлечены к ответственности после пожара в Кемерове
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Почти 2000 чиновников привлечены к ответственности после пожара в Кемерове 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Почти две тысячи чиновников и 500 компаний привлекли к административной ответственности в результате проверок зданий с массовым пребыванием людей, проведенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.
К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и более 500 юридических лиц, рассказал он на селекторном совещании.
25 марта жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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