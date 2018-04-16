Почти 2000 чиновников привлечены к ответственности после пожара в Кемерове

Почти две тысячи чиновников и 500 компаний привлекли к административной ответственности в результате проверок зданий с массовым пребыванием людей, проведенных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева.

К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и более 500 юридических лиц, рассказал он на селекторном совещании.

25 марта жертвами пожара в кемеровском ТЦ стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.