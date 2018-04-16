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Суд обязал мэрию Кумертау обеспечить пожарную безопасность в школе
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Суд обязал мэрию Кумертау обеспечить пожарную безопасность в школе 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Надзорное ведомство установило, что с 2015 года в школе так и не устранили нарушения правил противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В числе основных нарушений — неиспытанные пожарные лестницы и неисправная часть ограждения на крыше. Администрация города денег на решение этих проблем не выделяла, несмотря на то, что неисправность кровельных конструкция могла повлиять на эвакуацию.
Верховный суд утвердил решение Кумертауского межрайонного суда и обязал чиновников устранить все нарушения.
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