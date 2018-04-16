При пожаре в Кировской области погибли три человека 

На станции Ежиха в Котельничском районе произошёл пожар в двухэтажном жилом доме, сообщает progorod43.ru со ссылкой на СУ СК России по Кировской области.
Погибли три человека — супруги 61 и 64 лет, а также их 48-летний родственник. По факту их смерти начата доследственная проверка.
По предварительной информации, в день пожара все трое употребляли алкогольные напитки, причём родственник супругов часто курил в доме.
Возможной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём. В настоящее время проходят судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
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