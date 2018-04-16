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МЧС при проверке уделит особое внимание помещениям для квестов
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МЧС при проверке уделит особое внимание помещениям для квестов 

Мир24 37 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
При проверке пожарной безопасности сотрудники МЧС уделят пристальное внимание помещениям, где проходят квесты. Об этом заявил в понедельник, 16 апреля, в ходе селекторного совещания директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, сообщает РИА «Новости».
«Прошу руководителей главков при организации внеплановых надзорных мероприятий обратить на это самое пристальное внимание», — сказал в Еникеев.
Он отметил, что квесты в основном проходят в полуподвальных помещениях или заброшенных зданиях.
«Игроков закрывают в комнате и за определенное время им нужно разгадать загадки, найти ключи и так далее. Порой игра проходит в условиях полной темноты. Встречаются специальные квесты для детей, но смысл такой же: дети находятся в закрытых помещениях», — пояснил директор департамента.
Ранее в ходе селекторного совещания Еникеев заявил, что МЧС России выявило нарушения требований пожарной безопасности в 50% объектов с массовым пребыванием людей. Всего в 19 тыс. зданий обнаружили свыше 140 тысяч нарушений.
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