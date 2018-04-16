МЧС: помещениям, где проходят квесты, уделят особое внимание при проверках

"Прошу руководителей главков при организации внеплановых надзорных мероприятий обратить на это самое пристальное внимание", — сказал в ходе селекторного совещания Еникеев.

Он добавил, что квесты в основном проходят в полуподвальных помещениях либо заброшенных зданиях.

"Игроков закрывают в комнате и за определённое время им нужно разгадать загадки, найти ключи и так далее. Порой игра проходит в условиях полной темноты. Встречаются специальные квесты для детей, но смысл такой же: дети находятся в закрытых помещениях", — отметил глава департамента.