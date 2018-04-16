Ещё
МЧС: помещениям, где проходят квесты, уделят особое внимание при проверках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: помещениям, где проходят квесты, уделят особое внимание при проверках 

РИА Недвижимость 53 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС уделят пристальное внимание помещениям, где проходят квесты, в ходе внеплановых проверок после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
"Прошу руководителей главков при организации внеплановых надзорных мероприятий обратить на это самое пристальное внимание", — сказал в ходе селекторного совещания Еникеев.
Он добавил, что квесты в основном проходят в полуподвальных помещениях либо заброшенных зданиях.
"Игроков закрывают в комнате и за определённое время им нужно разгадать загадки, найти ключи и так далее. Порой игра проходит в условиях полной темноты. Встречаются специальные квесты для детей, но смысл такой же: дети находятся в закрытых помещениях", — отметил глава департамента.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
РИА Недвижимость: последние новости
МЧС: более 400 ТЦ в РФ переделаны из складов, не имеют разрешений на работу Хлебзавод N28 в Зеленограде увеличит площади В Сочи более 30 рабочих продолжают ремонтировать горевший дом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии195
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз62
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки35
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией263
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение