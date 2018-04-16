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Почти 1000 квадратных метров лесопилок сгорели на Вологодчине
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Почти 1000 квадратных метров лесопилок сгорели на Вологодчине 

Вологда.рф 53 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Двух ангаров и сушилок лишись частный предприниматель и организация в результате пожаров. ЧП произошли накануне в Тарногском Городке и Череповце. С огнем боролись от четырех до шести часов, производственные площади отстоять не удалось.
Пожар на улице Пограничной в Тарногском Городке возник в 11.00, по повышенному номеру через семь минут на место прибыли шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Горели два больших деревянных ангара и сушилка, принадлежащие частному предпринимателю. На тушение подали восемь стволов, проложили две магистральные линии. Ликвидировать огонь удалось только около 17 часов, площадь пепелища составила почти 900 «квадратов». Причины и ущерб устанавливаются.
Сушильной камеры лишилась череповецкая организация, расположенная на Северном шоссе, 61а. Пожар там вспыхнул около трех часов дня, на месте пожарные подразделения были уже через семь минут. 34 человека на 10 единицах техники боролись с огнем до 19 часов. Сушилка, в которой хранилось 140 кубометров досок и бруса, сгорела. Площадь пожара составила почти 100 «квадратов».
«В этом случае у пожарных подразделений была проблема с забором воды — один пожарный водоем объемом 100 «кубов» замерз, а ко второму, расположенному в 100 метрах, не был обеспечен проезд. Воду пришлось возить с пожарного гидранта за один километр», — пояснил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Анатолий Сапожков.
Предположительная причина пожара — неисправность сушильной печи, ущерб составил порядка одного миллиона рублей.
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