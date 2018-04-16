Ещё
Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Павловском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Павловском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Крупный пожар, который вспыхнул минувшим вечером, 15 апреля, в деревне Абабково Павловского района, уничтожил дом и надворную постройку. Также обгорела стена соседнего здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях около семи часов вечера. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия первых подразделений дом уже был объят огнем. Пламя перекинулось и на стоящее рядом здание. Общая площадь пожара составила 115 квадратных метров.
С огнем боролись 16 человек, привлекалось шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Напомним, молодая пара погибла во время пожара в Ковернинском районе.
Vgoroden.ru: последние новости
Три человека спасены из горящего дома в Ленинском районе Молодая пара погибла в огне в Ковернинском районе Более 40 пожарных тушили горящий дом на Казанском шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии195
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз62
«Грязная сторона раскованного поведения»34
На Россию надвигаются опасные заморозки35
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией263
Видео
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:38
Медведи вышли из спячки
Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг обновили графики средней загрузки
Новости Москвы
01:07
В районе Северный появятся новые школа и детский сад
Новости Москвы
05:28
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии
Ближний Восток В мире
01:11
Столичные чиновники отчитались о своих доходах
Новости Москвы Личный счет
01:01
Собянин пригласил москвичей на субботники
Новости Москвы
01:01
Москвичи вышли на субботник
Новости Москвы Общество
00:43
Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение