Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Павловском районе

Крупный пожар, который вспыхнул минувшим вечером, 15 апреля, в деревне Абабково Павловского района, уничтожил дом и надворную постройку. Также обгорела стена соседнего здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях около семи часов вечера. Пожар был обнаружен слишком поздно, и к моменту прибытия первых подразделений дом уже был объят огнем. Пламя перекинулось и на стоящее рядом здание. Общая площадь пожара составила 115 квадратных метров.

С огнем боролись 16 человек, привлекалось шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, молодая пара погибла во время пожара в Ковернинском районе.