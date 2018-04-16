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Сотрудники МЧС Кубани за один день спасли двоих тонущих мужчин из горных рек
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Сотрудники МЧС Кубани за один день спасли двоих тонущих мужчин из горных рек 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Накануне сотрудники МЧС оказали помощь двум жителям Сочи. Одного потерпевшего спасатели эвакуировали из реки Мзымта, а второму мужчине, упавшему в каньон реки Псахо, специалисты оказали первую помощь и передали «скорой». Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Накануне, 15 апреля, в 15:05 в ЮРПСО позвонил очевидец, сообщивший, что в районе Форелевого хозяйства в реку Мзымта упал мужчина и его уносит течением. Спасатели нашли 26-летнего сочинца на небольшом островке. Используя альпинистское снаряжение, спасатели переправили пострадавшего на берег. Медицинская помощь ему была не нужна.
Спустя два часа поступило сообщение о человеке, который упал в каньон реки Псахо. Спасатели прибыли на место и обнаружили пострадавшего, который получил травму плеча. Они оказали 59-летнему сочинцу доврачебную помощь и на носилках перенесли по каньону к служебному автомобилю. Потом сотрудники ЮРПСО вывезли его из леса на дорогу и передали врачам прибывшей «скорой помощи».
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