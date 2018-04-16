В Красноярске взорвут ещё одну неэкологичную трубу

ООО «Красноярский цемент» планирует взорвать одну из трёх труб, которые находятся на территории завода, сообщают на предприятии.

Вместо трёх дымоходов, высотой от 60 до 80 метров, начали строить одну в 130 метров. Как пояснили в пресс-службе, одна из труб мешает начавшемуся строительству, и её было решено взорвать. Чтобы её депонировать, необходимо произвести четыре взрыва, которые будут проводить в течение всего рабочего дня.

Еще одну трубу будут разбирать вручную. Третью, поскольку она не мешает строительству, вообще пока сносить не собираются. Закончить возведение новой более экологичной трубы планируют до конца этого года.

Напомним, 13 апреля на ТЭЦ-1 взорвали старую 105-метровую 1952 года постройки. Также должны снести ещё две, и вместо них построить одну, высотой 270 метров.