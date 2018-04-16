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В Омской области нашли 4800 нарушений в местах массового пребывания людей
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В Омской области нашли 4800 нарушений в местах массового пребывания людей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
В Омской области представили результаты внеплановой проверки 554 объектов с массовым пребыванием людей. Там нашли 4800 нарушений норм пожарной безопасности различного характера.
«В ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, связанные с неисправностью систем противопожарной защиты зданий, несоответствием и блокированием путей эвакуации, неисправностью наружного противопожарного водоснабжения и ограничением распространения пожара», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, проверки объектов с массовым пребыванием людей начались после трагедии в Кемерово.
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