В Омской области нашли 4800 нарушений в местах массового пребывания людей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Омской области представили результаты внеплановой проверки 554 объектов с массовым пребыванием людей. Там нашли 4800 нарушений норм пожарной безопасности различного характера.

«В ходе внеплановых проверок были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, связанные с неисправностью систем противопожарной защиты зданий, несоответствием и блокированием путей эвакуации, неисправностью наружного противопожарного водоснабжения и ограничением распространения пожара», — уточнили в пресс-службе ведомства.