МЧС по итогам проверки в Омской области требует ограничить работу 14 объектов

МЧС по результатам проверок объектов массового пребывания людей в Омской области на предмет соблюдения требований пожарной безопасности требует полностью или частично прекратить работу 14 объектов, заявил в ходе заседания Омского Горсовета заместитель главы МЧС по Омской области Александр Рекин.

По его словам, всего было выявлено 4,8 тыс. нарушений.

Как отмечает издание «Город55» , среди объектов есть крупные омские торговые центры, такие как ТК «Триумф». Также в список попали кинотеатр «Первомайский», АТ «Маркет», детский развлекательный центр «Космополитан» , бассейн «Пингвин», ТК «Флагман», гипермаркет «Ленинский», ТЦ «Оазаис», ДК «Шинник», ТК «Алладин», ТК «Кристалл».