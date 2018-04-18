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МЧС по итогам проверки в Омской области требует ограничить работу 14 объектов
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МЧС по итогам проверки в Омской области требует ограничить работу 14 объектов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: superomsk.ru
МЧС по результатам проверок объектов массового пребывания людей в Омской области на предмет соблюдения требований пожарной безопасности требует полностью или частично прекратить работу 14 объектов, заявил в ходе заседания Омского Горсовета заместитель главы МЧС по Омской области Александр Рекин.
По его словам, всего было выявлено 4,8 тыс. нарушений.
Как отмечает издание «Город55», среди объектов есть крупные омские торговые центры, такие как ТК «Триумф». Также в список попали кинотеатр «Первомайский», АТ «Маркет», детский развлекательный центр «Космополитан», бассейн «Пингвин», ТК «Флагман», гипермаркет «Ленинский», ТЦ «Оазаис», ДК «Шинник», ТК «Алладин», ТК «Кристалл».
Решение о закрытии данных объектов будет принимать Генеральная прокуратура.
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 Ещё 3 источника 
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