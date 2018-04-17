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МЧС проверило более 8 тыс. торговых центров в России после пожара в Кемерово
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МЧС проверило более 8 тыс. торговых центров в России после пожара в Кемерово 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сотрудники МЧС России совместно с общественными организациями проверили пожарную безопасность в более чем 8 тыс. российских торгово-развлекательных центрах, сообщил главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев.
«Проверкам будут подвергнуты все торговые центры, их у нас свыше 10 тыс., сегодня более 8 тыс. уже проверены. Имеются нарушения и недостатки», — сказал Еникеев журналистам после пресс-конференции в Москве.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.
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