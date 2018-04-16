МЧС нашло нарушения пожарной безопасности у половины из проверенных зданий

"На текущий момент проверено 38 тысяч зданий. На 19 тысячах объектов выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований", — сказал Еникеев.

По его словам, свыше 7 тысяч зданий эксплуатируются с нарушениями работы автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, 1,6 тысячи имеют недочёты в системе противодымной защиты, в 1,5 тысячи зданий системы автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии, более 10,5 тысячи объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на 3,5 тысячах применены материалы с высокой горючестью.

По словам Еникеева, всего проверками «охвачены свыше 84 тысяч объектов», в том числе 11,5 тысячи торгово-развлекательных центров.