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МЧС нашло нарушения пожарной безопасности у половины из проверенных зданий
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МЧС нашло нарушения пожарной безопасности у половины из проверенных зданий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Половина из проверенных после пожара в Кемерово 38 тысяч зданий в России имеют нарушения противопожарной безопасности, заявил на селекторном совещании директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
"На текущий момент проверено 38 тысяч зданий. На 19 тысячах объектов выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований", — сказал Еникеев.
По его словам, свыше 7 тысяч зданий эксплуатируются с нарушениями работы автоматических систем противопожарной сигнализации и оповещения, 1,6 тысячи имеют недочёты в системе противодымной защиты, в 1,5 тысячи зданий системы автоматического пожаротушения находятся в неисправном состоянии, более 10,5 тысячи объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на 3,5 тысячах применены материалы с высокой горючестью.
По словам Еникеева, всего проверками «охвачены свыше 84 тысяч объектов», в том числе 11,5 тысячи торгово-развлекательных центров.
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