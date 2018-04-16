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В Москве появится рейтинг торговых центров по безопасности
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В Москве появится рейтинг торговых центров по безопасности 

Москва24 41 минуту назад
Фото: Москва24
Его составят на основании результатов проверок по выполнению требований противопожарной безопасности, рассказала глава комиссии Мосгордумы по безопасности и руководитель общественного объединения «Безопасная столица» Инна Святенко.
"Рейды по торговым центрам сейчас проводят активисты, смотрят на предмет того, чтобы были выполнены все нормы и правила, и далее все эти материалы направляют в прокуратуру и Пожнадзор", — цитирует Святенко Агентство «Москва».
По результатам проверок отмечаются торговые центры, к которым есть замечания и те, которые сделаны по всем нормам и правилам. Рейтинг составят после завершения проверок всех объектов. Его обнародуют на сайте проекта «Безопасная столица».
Сейчас на сайте проекта представлена информация о результатах проведенных рейдов.
Проверки начались после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, который произошел 25 марта. Огонь вспыхнул в развлекательной зоне на четвертом этаже. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.
Ранее в Генпрокуратуре создали Межведомственную группу по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности в зданиях с большим количеством посетителей. Проверки коснутся всех объектов, где единовременно пребывают более 50 человек.
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