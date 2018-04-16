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Карта небезопасных московских ТЦ может появиться в сентябре
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Карта небезопасных московских ТЦ может появиться в сентябре 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Онлайн-карта московских торговых центров с информацией об их качестве системы пожарной безопасности может появиться к сентябрю на сайтах «Безопасная столица» и Московской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой.
"Мы планируем сделать на сайте «Безопасная столица» карту Москвы, где будем отмечать безопасный/небезопасный торговый центр [в части пожарной безопасности]. Возможно, эта карта появится еще и на сайте Московской торгово— промышленной палаты. Карта появится не раньше сентября, поскольку сейчас у нарушителей есть три месяца на устранение выявленных проблем", — сказал Янковой.
В свою очередь, глава комиссии Мосгордумы по безопасности и руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко пояснила ТАСС, что на данный момент активисты «Безопасной столицы» проводят проверки московских торговых центров в части выполнения норм и правил пожарной безопасности. «По итогам проверок все выявленные нарушения активистами направляются в Пожнадзор и прокуратуру для последующих контрольно-надзорных действий», — добавила депутат.
"Здесь главное, чтобы предприниматели проявили ответственность и устранили все выявленные нарушения. Если будут продолжать экономить и нарушать нормы пожарной безопасности, то объекты будут закрываться", — подчеркнул Янковой.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, всем восьми фигурантам предъявлено обвинение. После трагедии по всей стране начались массовые проверки систем пожарной безопасности в торговых центрах.
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