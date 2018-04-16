Карта небезопасных московских ТЦ может появиться в сентябре

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Онлайн-карта московских торговых центров с информацией об их качестве системы пожарной безопасности может появиться к сентябрю на сайтах «Безопасная столица» и Московской торгово-промышленной палаты. Об этом сообщил ТАСС в понедельник президент общественной организации «За безопасный город» Никита Янковой.

"Мы планируем сделать на сайте «Безопасная столица» карту Москвы, где будем отмечать безопасный/небезопасный торговый центр [в части пожарной безопасности]. Возможно, эта карта появится еще и на сайте Московской торгово— промышленной палаты. Карта появится не раньше сентября, поскольку сейчас у нарушителей есть три месяца на устранение выявленных проблем", — сказал Янковой.

В свою очередь, глава комиссии Мосгордумы по безопасности и руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко пояснила ТАСС, что на данный момент активисты «Безопасной столицы» проводят проверки московских торговых центров в части выполнения норм и правил пожарной безопасности. «По итогам проверок все выявленные нарушения активистами направляются в Пожнадзор и прокуратуру для последующих контрольно-надзорных действий», — добавила депутат.

"Здесь главное, чтобы предприниматели проявили ответственность и устранили все выявленные нарушения. Если будут продолжать экономить и нарушать нормы пожарной безопасности, то объекты будут закрываться", — подчеркнул Янковой.