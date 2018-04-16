Три человека спасены из горящего дома в Ленинском районе

Еще 27 жильцов, в том числе четверо детей, эвакуированы по лестничным маршам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о случившемся поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 11.36. К моменту прибытия первых подразделений из окон четвертого этажа шел дым. Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей. Никто из жильцов не пострадал.

С огнем боролись 29 человек, привлекалось семь единиц техники. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Обгорело имущество на балконе. Причиной возгорания стала неосторожность при курении одного из жильцов.

Напомним, житель Чкаловска получил ожоги во время пожара в бане.