В Ежихе под Кировом сгорела огне семья пенсионеров

СК начал доследственную проверку

На станции Ежиха в Котельничском районе, в минувшую пятницу, 13 апреля произошел пожар в одноэтажном жилом дом. После тушения пожара были найдены тела трех человек, рассказали в СУ СКР по Кировской области

Погибли супруги 61 и 64 лет, а также их родственник 48 лет. Следственный комитет уже приступил доследственной проверке по факту их смерти.

По предварительным данным, в тот день супруги и их родственник употребляли алкоголь, причем мужчина 48 лет часто курил в доме в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что буквально вчера, 15 апреля, в Ленинском районе Кирова сгорел садовый дом. Огонь перекинулся с садового дома на баню, расположенную рядом. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

Сейчас проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

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