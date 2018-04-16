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В Ежихе под Кировом сгорела огне семья пенсионеров
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В Ежихе под Кировом сгорела огне семья пенсионеров 

Главный региональный 7 часов назад
СК начал доследственную проверку
На станции Ежиха в Котельничском районе, в минувшую пятницу, 13 апреля произошел пожар в одноэтажном жилом дом. После тушения пожара были найдены тела трех человек, рассказали в СУ СКР по Кировской области.
Погибли супруги 61 и 64 лет, а также их родственник 48 лет. Следственный комитет уже приступил доследственной проверке по факту их смерти.
По предварительным данным, в тот день супруги и их родственник употребляли алкоголь, причем мужчина 48 лет часто курил в доме в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Напомним, что буквально вчера, 15 апреля, в Ленинском районе Кирова сгорел садовый дом. Огонь перекинулся с садового дома на баню, расположенную рядом. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.
Сейчас проводятся судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.
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