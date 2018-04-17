Пожароопасный «Мир»: в Александровке закрыли торговый центр

Кировский районный суд решил приостановить работу торгового центра «Мир» на проспекте 40-летия Победы, 85. Проверка выявила в нем серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Прокурор Пролетарского района обратился с иском к арендаторам торговых и офисных помещений и потребовал устранить нарушения, а до решения суда — приостановить деятельность торгового центра.

— Суд решил удовлетворить требования прокурора, — рассказали в Кировском районном суде.

«Мир» сможет возобновить работу после того, как устранит нарушения.

Оперативно получить комментарий от владельцев центра нашему журналисту не удалось.

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, Голубев поручил проверить все ТЦ и кинотеатры в Ростове. Корреспондент 161.ru также осмотрел несколько ТЦ на предмет пожарной безопасности. О результатах проверки можно узнать здесь.