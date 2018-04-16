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Полицейские оцепили Большую Покровскую из-за подозрительной сумки (ФОТО)
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Полицейские оцепили Большую Покровскую из-за подозрительной сумки (ФОТО) 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Вечером 15 апреля сотрудники полиции оцепили улицу Большая Покровская возле ДК Свердлова. К месту происшествия прибыли кинологи, пожарная машина и скорая помощь. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказали корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МВД по Нижнем Новгороду, причиной перекрытия участка главной городской улицы стала бесхозная сумка.
«Сообщение о бесхозном объекте рядом с ДК Свердлова поступило в дежурную часть около 18:00. К месту события незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС, а также карета скорой помощи. Участок улицы был огорожен от прохожих. В результате оперативной работы кинологи выяснили, что объект не предоставляет опасности для граждан. Вся операция заняла менее часа», — отметил сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что названа причина внезапной эвакуации в ТРК «Небо».
Фото: vk.com
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