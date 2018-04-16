Полицейские оцепили Большую Покровскую из-за подозрительной сумки (ФОТО)

Вечером 15 апреля сотрудники полиции оцепили улицу Большая Покровская возле ДК Свердлова. К месту происшествия прибыли кинологи, пожарная машина и скорая помощь. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказали корреспонденту ИА «В городе N» в ГУ МВД по Нижнем Новгороду, причиной перекрытия участка главной городской улицы стала бесхозная сумка.

«Сообщение о бесхозном объекте рядом с ДК Свердлова поступило в дежурную часть около 18:00. К месту события незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС , а также карета скорой помощи. Участок улицы был огорожен от прохожих. В результате оперативной работы кинологи выяснили, что объект не предоставляет опасности для граждан. Вся операция заняла менее часа», — отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что названа причина внезапной эвакуации в ТРК «Небо».

Фото: vk.com