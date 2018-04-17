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МЧС РФ выпустило памятную медаль к столетию советской пожарной охраны
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МЧС РФ выпустило памятную медаль к столетию советской пожарной охраны 

Аргументы и Факты 29 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Ведомство наградило ветеранов и сотрудников пожарной службы медалью «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018»
МЧС России во вторник, 17 апреля, в день 100-летия советской пожарной охраны, наградило ветеранов и сотрудников пожарной службы памятной медалью. Им также были вручены памятные подарки и благодарственные письма от имени главы ведомства Владимира Пучкова.
Медаль «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018» была выпущена министерством в этом году к юбилейной дате.
Награду, прежде всего, получили те, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие противопожарной службы, совершенствование системы управления в области пожарной безопасности, разработке и внедрение новых форм и методов по защите от пожаров.
17 апреля 1918 года был подписан Декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной службы России. Эта дата стала началом отсчета истории советской пожарной охраны.
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