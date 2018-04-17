МЧС РФ выпустило памятную медаль к столетию советской пожарной охраны

Ведомство наградило ветеранов и сотрудников пожарной службы медалью «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018»

МЧС России во вторник, 17 апреля, в день 100-летия советской пожарной охраны, наградило ветеранов и сотрудников пожарной службы памятной медалью. Им также были вручены памятные подарки и благодарственные письма от имени главы ведомства Владимира Пучкова

Медаль «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018» была выпущена министерством в этом году к юбилейной дате.

Награду, прежде всего, получили те, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие противопожарной службы, совершенствование системы управления в области пожарной безопасности, разработке и внедрение новых форм и методов по защите от пожаров.