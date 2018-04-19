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Более 40 торговых центров закрыли на юге РФ из-за нарушений пожарной безопасности
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Более 40 торговых центров закрыли на юге РФ из-за нарушений пожарной безопасности 

Говорит Москва 3 часа назад
Инспекция МЧС продлится до 30 апреля, а к 1 мая вся информация будет передана губернаторам.
25 марта в Кемерове загорелся торговый центр «Зимняя вишня». В результате пожара 64 человека погибли, в том числе 41 ребёнок.
Говорит Москва: последние новости
При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадал один человек Пожар на центральном рынке Нальчика локализован на площади более 3 тысяч кв. м СКР: ручки дверей запасного выхода из кинозала в «Зимней вишне» были стянуты тросом
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