Более 40 торговых центров закрыли на юге РФ из-за нарушений пожарной безопасности

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При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадал один человек

Пожар на центральном рынке Нальчика локализован на площади более 3 тысяч кв. м

СКР: ручки дверей запасного выхода из кинозала в «Зимней вишне» были стянуты тросом