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В Кировской области после тушения пожара обнаружены тела трех человек: следком начал проверку
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В Кировской области после тушения пожара обнаружены тела трех человек: следком начал проверку 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел трех человек после тушения пожара.
13 апреля в вечернее время на ст. Ежиха Котельничского района произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. После тушения обнаружены тела трех человек: супруги 1954 г.р. и 1957 г.р., а также мужчина 1970 г.р.
При проведении первоначальных проверочных мероприятий сотрудниками СУ СКР по Кировской области установлено, что в указанный день супруги и их родственник употребляли спиртное, последний часто курил в состоянии алкогольного опьянения в доме. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.
«Следователем назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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