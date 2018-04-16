В Кировской области после тушения пожара обнаружены тела трех человек: следком начал проверку

13 апреля в вечернее время на ст. Ежиха Котельничского района произошло возгорание в одноэтажном жилом доме. После тушения обнаружены тела трех человек: супруги 1954 г.р. и 1957 г.р., а также мужчина 1970 г.р.

При проведении первоначальных проверочных мероприятий сотрудниками СУ СКР по Кировской области установлено, что в указанный день супруги и их родственник употребляли спиртное, последний часто курил в состоянии алкогольного опьянения в доме. Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.

«Следователем назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Фото — СУ СКР по Кировской области