Молодые супруги погибли на пожаре в Нижегородской области

Обстоятельства гибели на пожаре мужчины и его гражданской жены в Ковернинском районе выясняют следователи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

Возгорание дома случилось в д. Понурово 15 апреля. На пепелище обнаружены тела 29-летнего мужчины и 21-летней женщины.

По факту организована доследственная проверка. Криминальных повреждений на трупах не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Установлено, что пожар начался в одной из квартиры кирпичного 2-квартирного дома. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Погибший курил.

Ранее сообщалось, что труп дачника найден в сгоревшем доме в Балахнинском районе.

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