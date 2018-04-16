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Молодые супруги погибли на пожаре в Нижегородской области
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Молодые супруги погибли на пожаре в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Обстоятельства гибели на пожаре мужчины и его гражданской жены в Ковернинском районе выясняют следователи, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Возгорание дома случилось в д. Понурово 15 апреля. На пепелище обнаружены тела 29-летнего мужчины и 21-летней женщины.
По факту организована доследственная проверка. Криминальных повреждений на трупах не было. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Установлено, что пожар начался в одной из квартиры кирпичного 2-квартирного дома. Следователи не исключают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Погибший курил.
Ранее сообщалось, что труп дачника найден в сгоревшем доме в Балахнинском районе.
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