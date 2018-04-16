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Рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройке в новой Москве
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Рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройке в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Столичные следователи проводят проверку по факту смерти 25-летнего мужчины на строительном объекте в новой Москве, по предварительной версии, он упал в шахту лифта, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По ее словам, 15 апреля на территории строительного объекта, расположенного в поселке Коммунарка на территории новой Москвы, было обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.
«По предварительным данным, в ходе производства строительных работ мужчина упал в шахту лифта строящегося объекта. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.
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