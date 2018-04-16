Рабочий погиб, упав в шахту лифта на стройке в новой Москве

По ее словам, 15 апреля на территории строительного объекта, расположенного в поселке Коммунарка на территории новой Москвы, было обнаружено тело рабочего 1993 года рождения с травмами, характерными при падении с высоты.

«По предварительным данным, в ходе производства строительных работ мужчина упал в шахту лифта строящегося объекта. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавила она.