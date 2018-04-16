Житель Чкаловска получил ожоги во время пожара в бане

От госпитализации мужчина отказался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о том, что около дома № 46 по улице Белинского горит баня, поступило в центр управления в кризисных ситуациях вчера, 15 апреля, в 17.21. Первые подразделения прибыли на место происшествия через три минуты. Пострадавший хозяин бани успел самостоятельно выбраться на улицу.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. С огнем боролись десять человек, привлекалось четыре единицы техники. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Напомним, в Ковернинском районе в огне погибла молодая пара.