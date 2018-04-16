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Житель Чкаловска получил ожоги во время пожара в бане
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Житель Чкаловска получил ожоги во время пожара в бане 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
От госпитализации мужчина отказался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по нижегородской области.
Сообщение о том, что около дома № 46 по улице Белинского горит баня, поступило в центр управления в кризисных ситуациях вчера, 15 апреля, в 17.21. Первые подразделения прибыли на место происшествия через три минуты. Пострадавший хозяин бани успел самостоятельно выбраться на улицу.
Площадь пожара составила восемь квадратных метров. С огнем боролись десять человек, привлекалось четыре единицы техники. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Напомним, в Ковернинском районе в огне погибла молодая пара.
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