В Челябинске появились мошенники, навязывающие противопожарную защиту

МЧС предупреждает челябинцев о появлении после трагедии в Кемерове мошенников, навязывающих услуги по пожарной безопасности, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Злоумышленники решили использовать масштабные проверки пожарной безопасности в корыстных целях. Под видом надзорных органов они приходят в торговые центры, учреждения с массовым пребыванием людей и даже многоэтажные дома. Запугивая людей штрафами, мошенники вымогают деньги и призывают установить системы противопожарной защиты помещений.

«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС России не оказывают. Даже если «специалист» с подобным предложением пришёл к вам в дом или на объект в форме МЧС, это должно вас насторожить. Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы , — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области . — Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире».

Что касается проверок пожарного состояния торгово-развлекательных центров, то их сотрудники пожарного надзора МЧС России проводят совместно с сотрудниками прокуратуры

В ведомстве напоминают, что должностные лица органов местного самоуправления и сотрудники МЧС не занимаются платной установкой пожарных извещателей, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих, социально неблагополучных и многодетных семей по действующим в регионе целевым программам осуществляется бесплатно.

Справка

Помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке должностные лица объекта предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».