Объявившие голодовку из-за низких зарплат якутские пожарные не относятся к МЧС

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы недалеко от Якутска , объявившие голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды, не входят в систему МЧС России . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в этой пожарной части.

"Данная пожарная часть относится к республиканской государственной противопожарной службе (ГПС) и содержится из бюджета Якутии . Действительно, денежное довольствие у них меньше, чем у сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России, хуже и вещевое довольствие. Насколько нам известно, региональные власти нашли уже компромисс с пожарными", — сказал собеседник агентства.

Пожарные объявили голодовку, так как им не оплачивают фактически отработанное время. Профсоюз Кангаласской пожарной части неоднократно обращался в региональную прокуратуру следственный комитет , трудовую инспекцию. Также пожарные жалуются и на отсутствие спецодежды.

"Разница между зарплатами сотрудников ФПС МЧС России и ГБУ ГПС Якутии в два раза, а с 1 января 2018 года стала еще больше", — говорится в открытом письме профсоюза части.