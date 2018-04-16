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Объявившие голодовку из-за низких зарплат якутские пожарные не относятся к МЧС
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Объявившие голодовку из-за низких зарплат якутские пожарные не относятся к МЧС 

ТАСС 1 час назад
Фото: Кам 24
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы недалеко от Якутска, объявившие голодовку в знак протеста против низких зарплат и нехватки спецодежды, не входят в систему МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в этой пожарной части.
"Данная пожарная часть относится к республиканской государственной противопожарной службе (ГПС) и содержится из бюджета Якутии. Действительно, денежное довольствие у них меньше, чем у сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России, хуже и вещевое довольствие. Насколько нам известно, региональные власти нашли уже компромисс с пожарными", — сказал собеседник агентства.
Пожарные объявили голодовку, так как им не оплачивают фактически отработанное время. Профсоюз Кангаласской пожарной части неоднократно обращался в региональную прокуратуру, следственный комитет, трудовую инспекцию. Также пожарные жалуются и на отсутствие спецодежды.
"Разница между зарплатами сотрудников ФПС МЧС России и ГБУ ГПС Якутии в два раза, а с 1 января 2018 года стала еще больше", — говорится в открытом письме профсоюза части.
ТАСС: последние новости
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