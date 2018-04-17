Генпрокуратура поручила дополнительно проверить ТЦ, перестроенные из заводов и складов

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Генпрокуратура поручила дополнительно проверить исполнение законодательства в торговых центрах, переоборудованных из производственных зданий, сообщает надзорное ведомство.

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ дополнительно проверить исполнение градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, размещенных в производственных зданиях и помещениях", — сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверок прокурорам поручено уделить особое внимание соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм при использовании зданий в качестве торговых центров.

По поручению Генпрокуратуры органами прокуратуры с привлечением территориальных органов МЧС России уже проводятся проверки исполнения законодательства при использовании торгово-развлекательных центров. В надзорном ведомстве сформирована межведомственная группа по противодействию нарушениям в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребываниям людей после пожара в кемеровской «Зимней вишне». 13 апреля состоялось первое заседание комиссии. «При выявлении нарушений закона о пожарной безопасности прокуроры незамедлительно принимают меры реагирования, обеспечивая их реальное устранение», — отметили в Генпрокуратуре РФ.